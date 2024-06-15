Не выкидывайте черешки! Стало известно о пользе и вреде черешни

С наступлением сезона черешни каждый из нас любит насладиться этой вкусной и полезной ягодой. Черешня имеет сладкий вкус и приносит много пользы для здоровья, независимо от того, употребляете ли вы ее в свежем виде или добавляете в десерты.
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