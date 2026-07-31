Члена террористической организации «Артподготовка»* задержали в Нижегородской области

AB

Andrey B-V

Таких как этот урод надо после допроса с пристрастием, где он выложит все и даже более чем все, направлять, как это было в Великую Отечественную, на суд "тройки", который в подавляющем большинстве случаев выносил приговор в виде высшей меры. После суда или расстрелять или повесить, при чем не где то там, за баней, а принародно, что бы люди видели что с изменниками и предателями Родины Родина делает! А так дадут ему лет 20 колонии, пусть даже строгого режима, и будет он за наш с вами счет жить в этой колонии, его там лечить будут, кормить, одевать, обувать...