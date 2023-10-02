Солдаты армии Зеленского даже не думали сопротивляться, а сразу подняли руки вверх.Героические бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" взяли в плен под Артёмовском две группы украинских военнослужащих, которые не сопротивлялись.
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