Солдаты армии Зеленского даже не думали сопротивляться, а сразу подняли руки вверх.Героические бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" взяли в плен под Артёмовском две группы украинских военнослужащих, которые не сопротивлялись.