Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Александр
    Их предупреждены сотни.Россия покусилась...
  • Сергей Догадин
    Отмечая юбилей , хохлятский ГУР неосторожно использовал петарды для салюта, вот и еба...нуло.Россия покусилась...
  • Tania Еременко
    Надо прекратить снабжать гейропку газом через Окраину. И сделать это немедленно!Россия покусилась...

«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

«Это я»: силовики, отрезавшие ухо одному из террористов, хором заявили, что это каждый из них

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