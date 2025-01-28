Как изменится стоимость ОСАГО в Алтайском крае и кто сможет сэкономить на покупке полиса?

Больше всего новые правила затронут владельцев мотоциклов и небольших грузовиков С 27 января 2025 года Банк России изменил для некоторых регионов значения территориального коэффициента, который влияет на стоимость полиса ОСАГО.
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