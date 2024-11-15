Выездная пресс-конференция «Подготовка спасателей на водных объектах к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период»

фото: ИЦПМ Предлагаем Вам ознакомиться с итогами выездной пресс-конференции «Подготовка спасателей на водных объектах к обеспечению безопасности на водоемах города в зимний период» В ходе пресс-мероприятия специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах рассказали, как работают с населением и предупреждают об опасности на воде, что имеют на оснащении для оказания помощи и спасения людей в случае различных происшествий на водных объектах.