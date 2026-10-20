Американская делегация на переговорах в Осло, которые 20 октября пройдут с участием Владимира Зеленского, намерена убедить украинского президента отказаться от претензий на ту часть Донбасса, которая остаётся под контролем ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Парады 7 ноября 1...
- Главное из заявле...
- Захарова с ироние...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым