Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зрения

СК

Сергей Ковалев

"... необходимо взять две крепости — политическую и материальную. Политическая крепость есть идеологическая". "... из какого бы то ни было обилия товаров никакого толку не выйдет без идейного воспитания"... у классиков (И.Сталин) ещё короче - "гармония бытия и сознания". нельзя думать, что наверху недо, как следствие того, что происходит, - никакого улучшения труду ожидать не приходится, см. выше... нового ничего, всё уже сказано, более того, ногами пройдено.