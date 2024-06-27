Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зрения

Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зрения

Об оборонительном союзе РФ и КНДР с марксистской точки зренияКНДР — страна, общество которой сегодня по уровню развития если не перегнало сталинский СССР, то приблизилось к нему вплотную.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
&quot;... необходимо взять две крепости — политическую и материальную. Политическая крепость есть идеологическая&quot;. &quot;... из какого бы то ни было обилия товаров никакого толку не выйдет без идейного воспитания&quot;... у классиков (И.Сталин) ещё короче - &quot;гармония бытия и сознания&quot;. нельзя думать, что наверху недо, как следствие того, что происходит, - никакого улучшения труду ожидать не приходится, см. выше... нового ничего, всё уже сказано, более того, ногами пройдено.
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