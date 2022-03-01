Почему капитуляции хохлостана не будет

ВРЕМЯ-Z Нынешнее руководство хохлостана ни при каких условиях не согласится на капитуляцию.Объясняю мотивы стремления "кабинета Зели" воевать до последнего хохлостанца : Убедившись, что моральный дух хохло-войска достаточно силён (солдаты не бегут по домам как "робкие грузины"(с), роняя по пути оружие, обмундирование и шматки кала), танки РФ местное население не встречает цветами, а в\с РФ не кошмарят мирняк и даже стоически терпят от него всякие оскорбления - советники Зели поняли, что время работает на них : чем более продолжительной будет горячая фаза путинской операции, тем сильнее консолидируется "мировое сообщество" в теме помощи хохлостану, ненависти\говна в адрес России, и тем дольше "кабинет Зели" продержится у власти.