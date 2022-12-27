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Макар – лучший защитник НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Карлссон – 4-й, Йоси – 5-й

Кэйл Макар возглавил рейтинг лучших защитников в 2022 году по версии Daily Faceoff. Список выглядит следующим образом: 5.

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