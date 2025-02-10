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Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

Цены на газ в Европе достигли двухлетнего максимума

В Евросоюзе увеличивается потребление запасов газа в хранилищах из-за похолодания в регионе. Трейдеры также ожидают новых перебоев с поставками топлива в связи с тарифами, которые обещает ввести президент США Дональд Трамп.

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