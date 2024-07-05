На Южно-Донецком направлении «Найман» разносит блиндажи хохлов. Оператор БПЛА с позывным «Найман» круглосуточно кошмарит блиндажи ВСУк в районе населенного пункта Константиновка.
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На Южно-Донецком направлении «Найман» разносит блиндажи хохлов. Оператор БПЛА с позывным «Найман» круглосуточно кошмарит блиндажи ВСУк в районе населенного пункта Константиновка.
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