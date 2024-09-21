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902-й гол Роналду, матч легенд «Зенита» и ЦСКА, Кириленко переизбран президентом РФБ, Ферстаппена наказали за мат и другие новости

1. Легенды «Зенита» уступили легендам ЦСКА (1:3) в матче памяти Павла Садырина в Санкт-Петербурге. 2.

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