Насильно мил не будешь: отношения ФРГ и Польши снова обострились

Вчера 778 прочитали Вячеслав Филиппов — о том, есть ли у Польши и Германии шанс наладить коммуникацию После прихода, а вернее, возвращения к власти в Польше в декабре 2023 года Дональда Туска руководство Германии вздохнуло с облегчением, ведь у них снова появилась надежда на перезапуск сложных отношений с соседней страной.