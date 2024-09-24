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Насильно мил не будешь: отношения ФРГ и Польши снова обострились

Насильно мил не будешь: отношения ФРГ и Польши снова обострились

Вчера 778 прочитали Вячеслав Филиппов — о том, есть ли у Польши и Германии шанс наладить коммуникацию После прихода, а вернее, возвращения к власти в Польше в декабре 2023 года Дональда Туска руководство Германии вздохнуло с облегчением, ведь у них снова появилась надежда на перезапуск сложных отношений с соседней страной.

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