Турция заявила о санкциях к прибывающим из Крыма судам

Турция применяет санкции против прибывающих в страну кораблей из Крыма, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу в ходе встречи с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым.
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