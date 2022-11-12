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"Воздержитесь от улыбок". Рекордно короткий анекдот Норкина о мировой проблеме (Видео)

"Воздержитесь от улыбок". Рекордно короткий анекдот Норкина о мировой проблеме (Видео)

Учёные на саммите по климату обещают всемирный потоп к 2150 году. Норкин ответил анекдотом на тему. Учёные на саммите по климату в Египте дают неутешительные прогнозы - через 75-125 лет глобальное потепление приведёт к новому всемирному потопу.

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