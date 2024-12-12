Премьер Словакии призвал Европу начать нормальный диалог с Россией

Премьер Словакии Роберт Фицо призвал Европу начать нормальный диалог с Россией. Об этом он заявил в интервью бразильской газете Folha de S.
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