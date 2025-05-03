Май 2025 принесёт удачу этим 6 знакам по китайскому гороскопу Юлия ПономареваМай 2025 года обещает быть особенно щедрым на приятные сюрпризы, неожиданные возможности и важные повороты судьбы — особенно для шести знаков восточного гороскопа.