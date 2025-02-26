В российском регионе погиб местный житель после атаки беспилотника

Будь в курсе✴

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотником город Грайворон в Белгородской области. В результате сброса взрывного устройства с дрона на автомобиль один мирный житель погиб, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.