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Асафов: Польша пытается «погреть руки», объявив процент за помощь Украине

Асафов: Польша пытается «погреть руки», объявив процент за помощь Украине

Агентство «Москва» / Андрей Никеричев Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин заявил о намерении Варшавы разместить на своей территории центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды.

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