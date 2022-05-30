Асафов: Польша пытается «погреть руки», объявив процент за помощь Украине

Агентство «Москва» / Андрей Никеричев Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин заявил о намерении Варшавы разместить на своей территории центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды.
Агентство «Москва» / Андрей Никеричев Вице-премьер польского правительства Яцек Сасин заявил о намерении Варшавы разместить на своей территории центр по восстановлению Украины, объединяющий различные предназначенные для этого финансовые фонды.
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