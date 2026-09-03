Что делать, чтобы уберечь свои гаджеты от кибератак? Эксперты напомнили о простых, но действенных правилах защиты

Что делать, чтобы уберечь свои гаджеты от кибератак? Эксперты напомнили о простых, но действенных правилах защитыВ эпоху тотальной цифровизации вопрос защиты персональных данных вышел на первый план — и большинство угроз можно нейтрализовать, не прибегая к сложным техническим решениям.