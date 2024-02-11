Почему Путин предпочитает не быть, а казаться? Зачем нам выглядеть доверчивыми терпилами?

Юрий Кот Вчера имел удовольствие в студии слушать американца Майкла Бома, который в свое время на чистом глазу у меня в программе утверждал, что удары по Хиросиме и Нагасаки ядерными бомбами были правильным решением США.
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