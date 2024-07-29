Полина Гагарина показала фигуру в купальнике на пляже

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Российская певица Полина Гагарина показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующее фото опубликовано в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).