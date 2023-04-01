«Барса» будет платить Месси около 10 млн евро в год в случае возвращения. За счет денег от спонсоров его доход не упадет

Зарплата Лионеля Месси при переходе в «Барсу» будет схожа с той, что он получает в «ПСЖ». Переход нападающего в каталонский клуб возможен с экономической точки зрения, сообщает журналистка Fox Sports Argentina и Telemundo Deportes Вероника Брунати.