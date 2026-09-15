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Иркутск Сегодня

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«Губернатор» на проводе: как полицейские и банкиры в Приангарье спасли пенсионерку от потери 1,5 миллиона рублей

В Усть-Илимске предотвращена очередная крупная кража средств у пожилого человека. Мошенники создали сложную многоступенчатую схему с использованием цифровых технологий, чтобы убедить 71-летнюю женщину отдать им все сбережения.

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