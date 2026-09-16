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Газета «Культура»

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Скончалась Наталья Данилова, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова. Известно, что актриса ушла из жизни 8 сентября в хосписе после продолжительной болезни, не дожив несколько дней до своего 71-го дня рождения.

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