Скончалась Наталья Данилова, звезда фильма «Место встречи изменить нельзя»

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скончалась заслуженная артистка России Наталья Данилова. Известно, что актриса ушла из жизни 8 сентября в хосписе после продолжительной болезни, не дожив несколько дней до своего 71-го дня рождения.