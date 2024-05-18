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Пушков назвал Британию второстепенной державой, политически зависящей от США

Пушков назвал Британию второстепенной державой, политически зависящей от США

Представитель Совета Федерации Алексей Пушков назвал Великобританию второстепенной державой, политически зависящей от Соединенных Штатов.

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Комментарии
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зуфар юсупов
Смею очень удивиться и не согласиться. Лондон всегда был казуистической столицей НьюЙорка и Вашингтона. И все сети политических каверз зарождались именно в Лондоне. Потомки Европейских бандитов и авантюристов, освоивших новые земли в Америке в генах не имеют подобных способностей. У них все просто:кольт и кобыла.
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