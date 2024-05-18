зуфар юсупов

Смею очень удивиться и не согласиться. Лондон всегда был казуистической столицей НьюЙорка и Вашингтона. И все сети политических каверз зарождались именно в Лондоне. Потомки Европейских бандитов и авантюристов, освоивших новые земли в Америке в генах не имеют подобных способностей. У них все просто:кольт и кобыла.