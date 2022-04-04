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«Они никогда не станут элитой Израиля», – евреи гонят российских знаменитостей из своей страны

«Они никогда не станут элитой Израиля», – евреи гонят российских знаменитостей из своей страны

Спецоперация на Украине разделила отечественных звёзд на два лагеря. Одни знаменитости раскритиковали действия Кремля, другие поддержали их.

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