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Царьград

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Дмитрий Медведев: Европа без полиции и угроза для Японии в 2024 году

Дмитрий Медведев: Европа без полиции и угроза для Японии в 2024 году

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о распущенной полиции в Европе и угрожающей ситуации в Японии.

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