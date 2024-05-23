Shot раскрыл, чем владел задержанный офицер Минобороны Вертелецкий

Глава управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, которого задержали по подозрению во взятке, владел машиной Audi Q7 и квартирой в Подмосковье площадью 60 квадратных метров.
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