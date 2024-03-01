Новые незаконные ограничительные меры против страны -- легитимное основание для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц -- МИД Беларуси

Минск, 29 февраля /Синьхуа/ -- Новые незаконные ограничительные меры, которые вводятся против Беларуси, являются предметом изучения правоохранительных органов и могут стать легитимным основанием для новых уголовных дел в отношении инициировавших их лиц, в том числе уже осужденных за схожие преступления, однако все еще уклоняющихся за рубежом от отбытия наказания.