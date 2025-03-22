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ИИ-книга

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Пустота Махатмы

Пустота Махатмы

В 2147 году учёная Элара Восс делает открытие, которое меняет представление о Вселенной. В центре электромагнитного тора она обнаруживает разумную пустоту, которая выбирает реальность на основе коллективного внимания человечества.

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