Пустота Махатмы

В 2147 году учёная Элара Восс делает открытие, которое меняет представление о Вселенной. В центре электромагнитного тора она обнаруживает разумную пустоту, которая выбирает реальность на основе коллективного внимания человечества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)