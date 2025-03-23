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Пленный ВСУ Панченко рассказал о подростках-детдомовцев в рядах украинской армии

Пленный ВСУ Панченко рассказал о подростках-детдомовцев в рядах украинской армии

Украинские военнопленный рассказал о несовершеннолетних бойцах в составе ВСУ.В составе 105-й отдельной бригады ВСУ, которая базируется на территории Тернопольской области, есть несовершеннолетние подростки.

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