Соратницу Набиуллиной выдвинут для продолжения работы в МВФ

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания и продолжения работы на этом посту.
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