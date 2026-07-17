Соратницу Набиуллиной выдвинут для продолжения работы в МВФ

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Премьер-министр Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову внести кандидатуру действующего исполнительного директора от России в Международном валютном фонде (МВФ) Ксении Юдаевой для переизбрания и продолжения работы на этом посту.