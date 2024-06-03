Захарова осудила власти США за изъятие паспорта у Риттера, собравшегося в Россию

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила выбрать, какой поправке к конституции Соединенных Штатов соответствует изъятие паспорта у бывшего разведчика США Скотта Риттера, собиравшегося посетить Россию.
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