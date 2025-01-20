Турецкие гайнутдиновцы

Владимир Алтайцев

Если власти РФ не хотят потерять страну, они ОБЯЗАНЫ действовать очень ЖЁСТКО. по отношению к ДУМ . Не имеет права работать эта сволочная организация против интересов нашей Родины. Нельзя ни на каплю приуменьшать её подлую сущность, её поступки, направленные на стравливание и раскол страны по конфессиональному вопросу. Коренные народы России, мусульмане, такая же часть страны, как и все остальные верующие и атеисты РФ.И они не хотят войны внутри страны.