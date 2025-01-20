Мы из Советског...
ГлавнаяБлогПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мы из Советского Союза

13 979 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Довелось в конце 60-х покататься на Т-34-85 по Монголии. Машина отличная, только летом жарко, а зимой холодно. Бойцы ...Почему средний та...
  • Жанна Чешева (Баранова)
    Именно так!21 января — День ...
  • Алексей Васильев
    А такие столовые ложки и вилки у меня еще с детства.Кольчугинский мел...

Турецкие гайнутдиновцы

Турецкие гайнутдиновцы

В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Если  власти  РФ  не  хотят потерять страну, они ОБЯЗАНЫ действовать очень ЖЁСТКО. по отношению  к ДУМ  . Не имеет права  работать эта  сволочная  организация  против  интересов нашей  Родины. Нельзя  ни на каплю приуменьшать её  подлую сущность, её поступки, направленные на стравливание  и раскол  страны  по  конфессиональному  вопросу. Коренные  народы  России, мусульмане, такая  же  часть  страны, как и  все остальные верующие и  атеисты РФ.И  они  не хотят войны внутри  страны.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх