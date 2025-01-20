В Турции прошли курсы повышения квалификации для членов и экспертов Совета улемов ДУМ РФ. Да, вы всё правильно поняли, верных Гайнутдиновцев обучают в Турции.
Турецкие гайнутдиновцы
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Если власти РФ не хотят потерять страну, они ОБЯЗАНЫ действовать очень ЖЁСТКО. по отношению к ДУМ . Не имеет права работать эта сволочная организация против интересов нашей Родины. Нельзя ни на каплю приуменьшать её подлую сущность, её поступки, направленные на стравливание и раскол страны по конфессиональному вопросу. Коренные народы России, мусульмане, такая же часть страны, как и все остальные верующие и атеисты РФ.И они не хотят войны внутри страны.
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13 час.
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