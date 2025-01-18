Опять что-то роют: жители 14 микрорайона Актау обратились в акимат и к прокурору

Речь идёт о строящемся доме между 34 домом и ТЦ "Астана", передает inAktau.kz. В прошлом году уже был инцидент, когда к подвалу соседнего дома от новостройки пытались подсоединиться, однако жители отстояли теплосети.
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