Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

104 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Раскольников
    Какая-то нездоровая движуха по этому самолёту. Как будто специально ждали и готовили. Чёрные ящики не расшифрованы, а...Фильм снимут о по...
  • Светлана Зуева
    Самолет ясно дело русские,а с поездом что?😡😡😡В Актау поезд про...
  • Андрей
    Это кому-то интересно?Какая погода ждет...

Опять что-то роют: жители 14 микрорайона Актау обратились в акимат и к прокурору

Опять что-то роют: жители 14 микрорайона Актау обратились в акимат и к прокурору

Речь идёт о строящемся доме между 34 домом и ТЦ "Астана", передает inAktau.kz. В прошлом году уже был инцидент, когда к подвалу соседнего дома от новостройки пытались подсоединиться, однако жители отстояли теплосети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх