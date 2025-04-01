" зол и взбешен".Это он после проигрыша Стуббу в гольф. А так... Пусть продолжает изучать русское литературное наследие. Про "нюансы" уже знает.Пускай теперь погуглит про "Не прокатило".

Валерий Фоменков

Трамп постепенно превращается в шута, и в этом у него очень много общего с псевдопрезидентом бывшей Украины Тухлым (Зеленским). Основополагающее условие для установления мира - прекращение военного и финансового снабжения бывшей Украины. Трамп, как уже становится очевидным, сделать этого не может, даже если и хочет, а посему переходит в разряд обещалкиных, которых даже Тухлый (Зеленский) попросту игнорирует.