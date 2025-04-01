ИНОСМИ © РИА Новости Стрингер NBC News | США Трамп очень зол на Путина, о чем заявил он сам в интервью NBC News.
«Зол и взбешен». Дональд Трамп перешел к угрозам в адрес России. Но Путина не запугать!
Комментарии
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ВС
Владимир Скорняков
Парочка, Трамп и Зеля - тупой и ещё тупее....
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21 час.
МБ
Максим Буров
" зол и взбешен".Это он после проигрыша Стуббу в гольф. А так... Пусть продолжает изучать русское литературное наследие. Про "нюансы" уже знает.Пускай теперь погуглит про "Не прокатило".
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19 час.
Валерий Фоменков
Трамп постепенно превращается в шута, и в этом у него очень много общего с псевдопрезидентом бывшей Украины Тухлым (Зеленским). Основополагающее условие для установления мира - прекращение военного и финансового снабжения бывшей Украины. Трамп, как уже становится очевидным, сделать этого не может, даже если и хочет, а посему переходит в разряд обещалкиных, которых даже Тухлый (Зеленский) попросту игнорирует.
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17 час.
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