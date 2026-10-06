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В Нигерии разбился военный самолёт, погибли 32 человека

В Нигерии разбился военный самолёт, погибли 32 человека

Самолёт ВВС Нигерии потерпел крушение во время регулярного рейса из Бенина в Лагос. На борту находились двадцать пять пассажиров и семь членов экипажа — все они погибли.

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