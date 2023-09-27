ЛДПР жёстко потребовала запустить в Зеленского ракету имени Судоплатова 

Депутат от ЛДПР Андрей Луговой напомнил коллегам, как советские спецслужбы уничтожали главарей бандеровского подполья по всему миру, и заявил, что Россия проявляет на сегодняшний день «непростительное милосердие».
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