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Аргументы недели

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В Паттайе пропали 22-летняя россиянка и её 17-летний брат

В Паттайе пропали 22-летняя россиянка и её 17-летний брат

В Таиланде пропали брат и сестра из России. Полиция окружила дом предполагаемого похитителя, к операции подключился спецназ.

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