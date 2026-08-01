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Трамп приказал нанести новые удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о проведении новой военной операции против Ирана. Сведения об этом появились в публикации газеты The Wall Street Journal, журналисты которой сослались на информированные источники в американских властных структурах.

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