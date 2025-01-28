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На Камчатке семь пациентов сдали анализы на гепатит за свой счет

На Камчатке семь пациентов сдали анализы на гепатит за свой счет

Минимум семь пациентов онкодиспансера в Камчатском крае, которые проходили там КТ и МРТ с контрастом и могут быть заражены гепатитом, самостоятельно и за свой счет сдали анализ на вирус, выяснили «Известия».

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