Дочь погибшего священника рассказала о перестрелке в церкви в Махачкале

Скриншот видео Дочь погибшего в Дербенте священника отца Николая Ольга Лобова рассказала РЕН ТВ подробности о перестрелке в церкви Махачкалы, где погиб ее родственник, который являлся настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы.
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