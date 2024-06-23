Дочь погибшего священника рассказала о перестрелке в церкви в Махачкале

Скриншот видео Дочь погибшего в Дербенте священника отца Николая Ольга Лобова рассказала РЕН ТВ подробности о перестрелке в церкви Махачкалы, где погиб ее родственник, который являлся настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы.