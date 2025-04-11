Театр абсурда
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Театр абсурда

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МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму

МТС последним из операторов «большой четверки» отменит роуминг в Крыму и Севастополе — не позднее 30 июня, заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, ведомство считает срок реализации технически обоснованным.

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