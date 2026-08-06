ИИ-агенты стали слишком дорогими: стартап привлёк $35 млн на снижение затрат. Одним из инвесторов стала Anthropic

Sapiom снижает счета за модели в 10 раз на инфраструктуре, которая автоматически выбирает оптимальную ИИ-модель для каждой задачи и уже обработала более 270 млн запросовСтартап Sapiom из Сан-Франциско привлёк $35 млн в рамках раунда A на развитие инфраструктуры для ИИ-агентов.