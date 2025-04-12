Начало встречи Путина и Уиткоффа было деловым, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Начало встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Санкт-Петербурге было деловым, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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