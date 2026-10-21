В регионе прошло первое занятие по адаптивной йоге.Занятия организовали Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и инклюзивный проект «АнтиДиван» при поддержке Фонда президентских грантов.
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