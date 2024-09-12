Глава военного кладбища Минобороны РФ мог скрыться за границей

Подозреваемый в коррупции глава военного кладбища «Пантеон защитников Отечества» Евгений Филиппов мог скрыться от правосудия за границей, говорится в тексте решения Басманного суда Москвы, 12 сентября сообщило агентство ТАСС.
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