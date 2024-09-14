NYT: план Трампа по урегулированию на Украине похож на предложения Путина

Политика как она есть

План экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине, который ранее изложил кандидат на пост вице-президента Соединенных Штатов от республиканцев Джей Ди Вэнс, «объективно похож» на план президента РФ Владимира Путина.